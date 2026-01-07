 Conferenza stampa Fagioli: «C'è rammarico, servivano i tre punti. Complimenti alla Lazio per...» - Lazio News 24
Conferenza stampa Fagioli: «C’è rammarico, servivano i tre punti. Complimenti alla Lazio per…»

Conferenza stampa Fagioli: il centrocampista della Fiorentina interviene dopo la partita contro la Lazio

Nicolò Fagioli, giocatore della Fiorentina, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riprese da TWM:

LA CONFERENZA STAMPA DI FAGIOLI

PARTITA – «Era importante portare a casa i tre punti, c’è rammarico specialmente per l’ultimo episodio dopo un grande primo tempo della Lazio. L’avevamo ribaltata ed eravamo stati bravi, peccato perché abbiamo subito gol nel finale».

LAZIO – «Non eravamo messi benissimo in campo nel primo tempo, loro trovavano spazi e noi sbagliavamo molto tecnicamente. Devo fare i complimenti alla Lazio, mi ha impressionato a livello di gioco».

LEGGI ANCHE: Guendouzi Fenerbahce, accordo concluso con la Lazio! I dettagli

