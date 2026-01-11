Conferenza stampa Bella-Kotchap: «Credo alla salvezza, pensiamo a noi. Sto bene, ho avuto...» - Lazio News 24

Conferenza stampa Bella-Kotchap: il difensore dell’Hellas Verona interviene dopo la partita giocata oggi contro la Lazio allo stadio Bentegodi

Armel Bella-Kotchap, allenatore dell’Hellas Verona, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA BELLA-KOTCHAP

SOSTITUZIONE E CONDIZIONI FISICHE – «Sto bene, ho solo sentito dei crampi. Ho voluto tirare su quella azione e poi mi sono venuti i crampi, per quello che sono voluto uscire».

PRESTAZIONE – «Prima di tutto penso che l’inizio della gara è stato più difficile, contro un’avversaria forte, come con il Napoli. Abbiamo però difeso da squadra, siamo migliorati nel secondo tempo. Per fortuna abbiamo subito un’altra partita. Stiamo lavorando per far fare dei clean sheet a Montipo’».

RITIRO E CORSA SALVEZZA – «Sicuramente credo alla salvezza, non siamo lontani e non dobbiamo guardare agli altri, ma a noi stessi. Noi accettiamo le decisioni del club e dell’allenatore come queste, dobbiamo solo concentrarci».

