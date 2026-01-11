Conferenza stampa Bella-Kotchap: «Credo alla salvezza, pensiamo a noi. Sto bene, ho avuto...» - Lazio News 24

Avversari
Conferenza stampa Bella-Kotchap: «Credo alla salvezza, pensiamo a noi. Sto bene, ho avuto…»
Conferenza stampa Bella-Kotchap: il difensore dell’Hellas Verona interviene dopo la partita giocata oggi contro la Lazio allo stadio Bentegodi
Armel Bella-Kotchap, allenatore dell’Hellas Verona, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riportate da TMW:
CONFERENZA STAMPA BELLA-KOTCHAP
SOSTITUZIONE E CONDIZIONI FISICHE – «Sto bene, ho solo sentito dei crampi. Ho voluto tirare su quella azione e poi mi sono venuti i crampi, per quello che sono voluto uscire».
PRESTAZIONE – «Prima di tutto penso che l’inizio della gara è stato più difficile, contro un’avversaria forte, come con il Napoli. Abbiamo però difeso da squadra, siamo migliorati nel secondo tempo. Per fortuna abbiamo subito un’altra partita. Stiamo lavorando per far fare dei clean sheet a Montipo’».
RITIRO E CORSA SALVEZZA – «Sicuramente credo alla salvezza, non siamo lontani e non dobbiamo guardare agli altri, ma a noi stessi. Noi accettiamo le decisioni del club e dell’allenatore come queste, dobbiamo solo concentrarci».
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, la società non molla Rayan, ma serve una nuova strategia
News
Serie A: date, orari e partite in programma nel 20° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Pagelle Verona Lazio, bene Lazzari e Gila! Quasi sufficiente Isaksen – VOTI
Pagelle Verona Lazio: le due squadre sono scese in campo oggi presso il Bentegodi per la gara valevole per il...
Hellas Verona Lazio 0-1, i capitolini si aggiudicano la partita con un autogol sfortunato: Sarri fa tre punti con un colpo di coda
Hellas Verona Lazio, i biancocelesti di Maurizio Sarri vincono la sfida del Bentegodi grazie ad una rete nel finale di...