Castellanos decisivo dal suo arrivo in Inghilterra: il West Ham vola ai quarti di FA Cup

Castellanos, ex attaccante della Lazio, è il protagonista dei suoi nella vittoria in coppa contro il Brentford dopo un match al cardiopalma

Il West Ham conquista l’accesso ai quarti di finale di FA Cup al termine di una sfida combattutissima contro il Brentford, decisa soltanto ai calci di rigore. Dopo il 2-2 maturato nei 90 minuti regolamentari, la gara si è risolta dal dischetto con il successo degli Hammers per 5-3, risultato che permette alla squadra londinese di proseguire il proprio cammino nella competizione.

Tra i protagonisti della serata c’è stato anche l’ex attaccante della Lazio, Valentín Castellanos, che ha trasformato il proprio rigore nella serie decisiva. Un contributo importante per l’attaccante argentino, che continua a ritagliarsi spazio con la maglia del West Ham in questa stagione.

La sfida è stata molto equilibrata per tutta la durata della partita, con le due squadre capaci di rispondersi colpo su colpo fino al pareggio finale che ha portato la gara alla lotteria dei rigori. Dal dischetto gli Hammers sono stati più freddi e precisi, riuscendo a conquistare la qualificazione.

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Castellanos West Ham, rigore realizzato nella serie decisiva

Durante la sequenza dei rigori, Castellanos ha mostrato grande lucidità trasformando il proprio tentativo. L’errore decisivo è stato invece quello di Ouattara, autore del secondo penalty sbagliato che ha indirizzato la serie a favore del West Ham. La rete conclusiva è stata poi realizzata da Konstantinos Mavropanos, che ha segnato il rigore che ha chiuso definitivamente la sfida sul 5-3.

Castellanos, i suoi numeri stagionali con il West Ham

Per l’ex attaccante biancoceleste la stagione con il West Ham prosegue con numeri discreti. Con la rete segnata in coppa, Castellanos ha raggiunto quota tre gol in dodici presenze complessive con la squadra londinese.

Di queste, nove sono arrivate in Premier League, competizione nella quale l’attaccante argentino ha messo a segno due delle tre marcature stagionali in Inghilterra.

Grazie alla vittoria contro il Brentford, il West Ham stacca dunque il pass per i quarti di finale della FA Cup, dove affronterà il Leeds. Una qualificazione sofferta ma meritata per gli Hammers, che ora puntano a proseguire il loro percorso nella competizione nazionale.

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