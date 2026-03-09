Castellanos sull’addio alla Lazio: «Sono venuto in Inghilterra per essere convocato in Nazionale!»

Valentin Castellanos, ex attaccante della lazio, ha spiegato perché ha scelto di lasciare la Capitale per approdare al West Ham: le sue dichiarazioni

Il percorso di Valentín Castellanos, attaccante argentino passato a gennaio dalla Lazio al West Ham, è stato segnato da una scelta precisa e ambiziosa.

L’ex centravanti biancoceleste ha infatti spiegato in prima persona perché abbia deciso di misurarsi con la Premier League proprio nell’anno che porta alla Coppa del Mondo, mettendo al primo posto il grande obiettivo della sua carriera: conquistare un posto con l’Argentina. PerTNT Sports il giocatore ha chiarito come il trasferimento in Inghilterra sia nato da una strategia ben definita. Le sue parole:

«Mi alleno al West Ham ma penso alla nazionale. Vivo, respiro e penso tutto il giorno alla Nazionale. La mia idea di venire in Inghilterra era perché volevo essere in Premier nell’anno della Coppa del Mondo. Competere qui è importante. Bisogna farsi trovare preparati. Quando è il tuo turno, devi essere in un buon momento. Soprattutto fisicamente e mentalmente per poter competere».

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Dele-Bashiru e lo scenario su Dia e Noslin