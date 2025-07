Casadei promuove l’ex Lazio Baroni: «Nuovo allenatore, nuovi sistemi, nuove idee»

Cesare Casadei già conquistato da Marco Baroni, ex tecnico della Lazio e ora sulla panchina del Torino

Cesare Casadei, centrocampista del Torino ed ex obiettivo dei biancocelesti, ha condiviso ai microfoni di Sky Sport le sue prime impressioni sul ritiro e sul lavoro sotto la guida del nuovo tecnico Marco Baroni, ex tecnico della Lazio. Il giovane granata si è mostrato concentrato e determinato ad assimilare rapidamente le nuove direttive.

Le parole di Casadei evidenziano un approccio professionale e la consapevolezza che il cambiamento richiede un impegno immediato per essere efficace. L’adattamento ai “nuovi sistemi” e alle “nuove idee” di Baroni è la priorità per il centrocampista, che sottolinea l’intensità del lavoro quotidiano per tradurre in campo, già dalle prime amichevoli, quanto appreso in allenamento.

Interrogato poi sulla Nazionale e su un possibile futuro con il CT Gattuso, Casadei ha mantenuto un profilo basso e pragmatico. La sua testa è totalmente focalizzata sul presente e sugli obiettivi con il suo club. Ribadisce la sua determinazione a concentrarsi sul “fare bene col Torino” e a disputare “un bel campionato”. L’ambizione della Nazionale è un pensiero secondario, un eventuale traguardo che lo renderebbe “molto contento”, ma solo come conseguenza delle prestazioni offerte con la maglia granata. Un atteggiamento che denota maturità e pragmatismo per il giovane centrocampista, chiamato a essere un perno nel nuovo corso del Torino di Baroni.

PAROLE – «Nuovo allenatore, nuovi sistemi, nuove idee. Dobbiamo adattarci subito. Stiamo lavorando bene, anche anche se è da poco che siamo col nuovo mister ma stiamo lavorando forte tutti i giorni per mettere in pratica in amichevole quello che stiamo facendo. Sinceramente nella mia testa c’è il fare bene col Torino, poi si vedrà se arriverà la Nazionale, nel caso sarei ovviamente molto contento ma ora penso a far bene col Torino e a fare un bel campionato».