Capello: «Baroni? Avvio complicato ma vuole dare un’impronta, come fatto alla Lazio»

L’ex allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni anche in vista di quella che sarà la prima partita del Torino di Baroni in campionato

Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dell’ex Lazio Baroni.

LE PAROLE – A parte questi scherzi del calendario, io penso che la partita sia più complicata per il Toro, perché Baroni è un allenatore che vorrà dare un’impronta, un po’ come ha fatto alla Lazio, e il tempo a disposizione in estate è sempre poco. Chivu, invece, lo conosco bene: è estremamente intelligente e io penso lo sarà anche da erede di Inzaghi, ripartendo dalle certezze che Simone ha dato all’Inter in questi anni. Perciò, non mi aspetto abbia tutti questi problemi in avvio.