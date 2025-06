Vediamo nel dettaglio quelle che sono le sfide di cartello della prossima stagione di Serie A della Lazio di Maurizio Sarri

La nuova avventura di Sarri alla Lazio sta per prendere il via, con la società che sta lavorando sul mercato per cercare di rinforzare l’organico quanto più possibile. Nel frattempo però è stato svelato il calendario del prossimo campionato di Serie A, che per la Lazio inizierà contro il Como.

Il derby contro la Roma ci sarà alla quarta giornata, con la sfida di ritorno che è in programma, invece, alla penultima. Ecco di seguito tutte le partite di cartello della stagione 2025/2026.

Quarta giornata: Lazio-Roma (21 settembre 2025)

Ottava giornata: Lazio-Juventus (26 ottobre 2025)

Undicesima giornata: Inter-Lazio (9 novembre 2025)

Tredicesima giornata: Milan-Lazio (30 novembre 2025)

Diciottesima giornata: Lazio-Napoli (3 gennaio 2026)

Ventiquattresima giornata: Juventus-Lazio (8 febbraio 2026)

Ventinovesima giornata: Lazio-Milan (15 marzo 2026)

Trentatreesima giornata: Napoli-Lazio (19 aprile 2026)

Trentaseiesima giornata: Lazio-Inter (10 maggio 2026)

Trentasettesima giornata: Roma-Lazio (17 maggio 2026)