Calciomercato Lazio, resta vivo l'interesse per Gomez del Vasco da Gama! I dettagli
Calciomercato Lazio, resta vivo l’interesse per l’esterno colombiano attualmente in forza al Vasco da Gama. I dettagli
Nonostante la conclusione della sessione invernale di calciomercato, la Lazio non smette di monitorare i talenti internazionali per rinforzare la rosa del futuro. Il nome caldo, tornato prepotentemente d’attualità, è quello di Andrés Gomez, l’esterno colombiano che sta incantando con la maglia del Vasco da Gama.
Andrés Gomez nel mirino della Lazio
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che cita fonti dei media brasiliani, il club capitolino starebbe mantenendo i contatti per il classe 2003. Malgrado il mancato affondo andato a fine a gennaio, il profilo del giocatore rimane una priorità per la dirigenza laziale. La fumata bianca non è arrivata nella scorsa sessione a causa delle mancate cessioni nel reparto offensivo biancoceleste e della resistenza del club brasiliano, deciso a non privarsi del suo gioiello a stagione in corso.
Il piano del Vasco da Gama per Andrés Gomez
Il club verdeoro ha le idee chiare: il giocatore è stato riscattato recentemente dal Rennes per circa 4,5 milioni di euro con l’obiettivo dichiarato di valorizzarlo e generare una ricca plusvalenza. La volontà del Vasco da Gama è quella di far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino di Andrés Gomez nei prossimi mesi, puntando sulle sue prestazioni nel campionato brasiliano per attirare aste internazionali.
La concorrenza per arrivare a Andrés Gomez
La strada per la Lazio, però, non è in discesa. Oltre alla valutazione economica che il Vasco farà in estate, i biancocelesti dovranno battere la fitta concorrenza del Palmeiras e di diversi club europei già pronti all’assalto. Se la società di Claudio Lotito vorrà assicurarsi le prestazioni del giovane talento, dovrà muoversi d’anticipo per evitare che il prezzo diventi proibitivo.
