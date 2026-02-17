Calciomercato Lazio, resta vivo l’interesse per Gomez del Vasco da Gama! I dettagli

Calciomercato Lazio, resta vivo l’interesse per l’esterno colombiano attualmente in forza al Vasco da Gama. I dettagli

Nonostante la conclusione della sessione invernale di calciomercato, la Lazio non smette di monitorare i talenti internazionali per rinforzare la rosa del futuro. Il nome caldo, tornato prepotentemente d’attualità, è quello di Andrés Gomez, l’esterno colombiano che sta incantando con la maglia del Vasco da Gama.

Calciomercato Lazio LIVE: le novità sul futuro di Noslin e Tavares, il retroscena su Dele-Bashiru



Andrés Gomez nel mirino della Lazio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che cita fonti dei media brasiliani, il club capitolino starebbe mantenendo i contatti per il classe 2003. Malgrado il mancato affondo andato a fine a gennaio, il profilo del giocatore rimane una priorità per la dirigenza laziale. La fumata bianca non è arrivata nella scorsa sessione a causa delle mancate cessioni nel reparto offensivo biancoceleste e della resistenza del club brasiliano, deciso a non privarsi del suo gioiello a stagione in corso.

Il piano del Vasco da Gama per Andrés Gomez

Il club verdeoro ha le idee chiare: il giocatore è stato riscattato recentemente dal Rennes per circa 4,5 milioni di euro con l’obiettivo dichiarato di valorizzarlo e generare una ricca plusvalenza. La volontà del Vasco da Gama è quella di far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino di Andrés Gomez nei prossimi mesi, puntando sulle sue prestazioni nel campionato brasiliano per attirare aste internazionali.

La concorrenza per arrivare a Andrés Gomez

La strada per la Lazio, però, non è in discesa. Oltre alla valutazione economica che il Vasco farà in estate, i biancocelesti dovranno battere la fitta concorrenza del Palmeiras e di diversi club europei già pronti all’assalto. Se la società di Claudio Lotito vorrà assicurarsi le prestazioni del giovane talento, dovrà muoversi d’anticipo per evitare che il prezzo diventi proibitivo.