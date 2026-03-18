Calciomercato Lazio, il Ds Fabiani monitora un giocatore de La Liga! Ecco di chi si tratta

Calciomercato Lazio, il Ds Angelo Fabiani posa lo sguardo nel campionato spagnolo! Nel mirino un giocatore classe ’98

In casa Lazio lo sguardo è già rivolto anche alle prossime mosse di mercato, con la dirigenza biancoceleste impegnata a individuare occasioni utili per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, uno dei nomi finiti nel mirino del Ds Angelo Fabiani è quello di Eray Comert, difensore centrale svizzero classe 1998 attualmente al Valencia. Si tratta di un profilo che potrebbe diventare particolarmente interessante in vista dell’estate, soprattutto per via della sua situazione contrattuale.

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Calciomercato Lazio, occasione a parametro zero per la difesa

Il nome di Comert intriga la dirigenza laziale perché il giocatore andrà in scadenza a fine stagione e potrebbe dunque liberarsi a parametro zero. Una soluzione che permetterebbe alla Lazio di intervenire nel reparto arretrato senza affrontare un investimento pesante per il cartellino. Il centrale svizzero rappresenta un’opportunità da seguire con attenzione, sia per esperienza internazionale sia per caratteristiche fisiche e duttilità in fase difensiva.

Calciomercato Lazio, concorrenza ampia per il centrale svizzero

Sempre secondo il quotidiano, su Eray Comert non ci sarebbe però soltanto la Lazio. Il difensore piace infatti anche a Osasuna, CSKA, Fiorentina e ad alcuni club di Bundesliga, segnale di un interesse diffuso attorno al suo profilo. La concorrenza rischia quindi di essere elevata e questo potrebbe spingere il club biancoceleste ad anticipare i tempi.

Calciomercato Lazio, i biancocelesti studiano le prossime mosse

La sensazione è che la Lazio voglia muoversi con largo anticipo per non farsi trovare impreparata. Fabiani continua a monitorare il mercato dei giocatori in scadenza e Comert può trasformarsi in una pista concreta nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalla strategia del club per la nuova stagione, ma il nome del centrale svizzero è uno di quelli da tenere d’occhio!