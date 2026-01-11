Calciomercato Lazio, trattativa in corso con il Ferencváros per Toth ma c’è un intoppo

Calciomercato Lazio, Toth sarà il nuovo colpo di Lotito? Cosa filtra sul centrocampista sulla trattativa e le parole dell’agente

La Lazio è attivamente al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della seconda metà di stagione, con il giovane centrocampista ungherese Alex Toth nel mirino. Il club biancoceleste sta trattando con il Ferencváros per portare il classe 2005 nella capitale, cercando di regalare a Maurizio Sarri un ulteriore talento per il reparto. La trattativa, però, è ancora in una fase delicata, poiché non c’è ancora un accordo tra le due società.

A fare chiarezza sulla situazione è stato Bence Papp, l’agente di Toth, che ha rivelato alcuni dettagli cruciali sulla trattativa. Intervenuto ai microfoni di M4 Sport, Papp ha spiegato che la Lazio non potrà avviare discussioni sui termini contrattuali con il giocatore fino a quando non ci sarà un accordo formale tra i due club. «Ci sediamo a negoziare con un altro club solo dopo che il club ha già raggiunto un accordo con il Ferencváros. Finché i due club non raggiungeranno un accordo, non negozieremo a nessun livello, e tanto meno concorderemo i termini», ha dichiarato l’agente.

Il possibile trasferimento di Toth alla Lazio rappresenterebbe un evento significativo, non solo per il giocatore ma anche per il calcio ungherese. Papp ha sottolineato che un trasferimento di questo calibro, proveniente dal campionato ungherese, sarebbe una novità importante per la percezione internazionale del calcio del paese. «Un trasferimento di questo calibro dal campionato ungherese non si poteva nemmeno immaginare», ha aggiunto l’agente, evidenziando l’importanza di questo potenziale passaggio per il giovane centrocampista.

Nonostante l’interesse della Lazio, Toth è ancora un giocatore del Ferencváros. L’agente ha confermato che il giocatore è attualmente in ritiro con la sua squadra, in preparazione per la Europa League e l’inizio del campionato ungherese. «Alex è ancora un giocatore del Ferencváros al momento, è in ritiro, si sta preparando per la partita di Europa League e l’inizio del campionato», ha concluso Papp, indicando che la situazione rimarrà in sospeso finché le trattative tra i club non raggiungeranno un esito positivo.

La Lazio continua a monitorare la situazione, ma al momento, il futuro di Alex Toth dipende dagli sviluppi tra i due club.

