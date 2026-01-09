Calciomercato Lazio, gli aggiornamenti su Ilic e la possibile chiusura per portare Taylor a Roma

Calciomercato Lazio, il calciomercato si accende con possibili uscite e movimenti in entrata. Focus su Ilic e l’arrivo di Kenneth Taylor

Il calciomercato della Lazio continua a muoversi con attenzione. Il club biancoceleste sta monitorando vari giocatori sia per rinforzare la rosa che per risolvere la situazione delle uscite. In particolare, l’attenzione è rivolta a Ilic e a possibili movimenti in entrata, come l’arrivo del centrocampista Kenneth Taylor.

La situazione di Ilic è al centro delle discussioni. Il giocatore, che è ufficialmente infortunato, resta tra le possibili uscite della Lazio. Recentemente, è emerso l’interesse della Lazio per il centrocampista del Torino, con trattative che sembravano in fase avanzata. Tuttavia, secondo Giacomo Morandin, la trattativa con la Lazio sembra essersi raffreddata. Nonostante ciò, il futuro di Ilic potrebbe essere ancora legato a un possibile trasferimento alla Lazio, ma la situazione è ancora in fase di valutazione.

Un altro giocatore al centro dei movimenti di mercato della Lazio è Kenneth Taylor, centrocampista del Ajax. La trattativa per il tesseramento del giocatore è ormai in chiusura, con la Lazio che è in attesa del trasferimento ufficiale. Taylor potrebbe essere convocato per la prossima partita contro il Verona, con l’obiettivo di aggiungere qualità e dinamismo al centrocampo biancoceleste. Sarà interessante vedere come il giovane olandese si adatterà al gioco di Sarri e alla competitività della Serie A.

