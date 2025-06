Borja Valero su Inzaghi: «Dopo quattro anni di Inter aveva bisogno di staccare...»

L’ex calciatore dell’Inter ha rilasciato delle dichiarazioni anche in virtù di quella che è stata la separazione tra i nerazzurri e Inzaghi

L’ex giocatore di Fiorentina e Inter, Borja Valero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW a margine dell’evento ‘Careggi gioca in Viola’.

LE PAROLE – Dopo 4 anni di Inter Simone aveva bisogno di uno stacco. Andare in un campionato come quello arabo lo farà stare più tranquillo e meno al centro dell’attenzione. Chivu come sostituto? Ha fatto vedere delle belle cose al Parma. Il suo passato interista potrebbe far bene all’ambiente.