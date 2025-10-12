News
Biglietti Inter-Lazio: le info utili e i prezzi per il settore ospiti
Biglietti Inter Lazio: le info utili e i prezzi dei tagliandi validi per la sfida di domenica 9 novembre alle ore 20.45 in programma al Meazza
L’Inter informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 12:00 di lunedi 13 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Inter-Lazio di domenica 9 novembre delle ore 20:45, presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Modalità e informazioni per vendita
– capienza del Settore Ospiti terzo Anello Blu 4.361 posti;
– prezzo del biglietto più commissioni:
– intero 10 €.
Canali di vendita:
– circuito on line di Vivaticket e punti vendita;
– chiusura delle vendite alle ore 19:00 di sabato 8 novembre.
Limitazioni:
– nessuna.
Parcheggio settore ospiti:
Per accedere al parcheggio del settore ospiti, è necessario procedere in anticipo all’acquisto tramite questo link.
Per accedere allo stadio, si consiglia, anche se a piedi, di passare dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio vicino Via Harar) e di non andare direttamente all’ingresso 10 dedicato, perché le attività di controllo e filtraggio verranno svolte direttamente lì.
Ulteriori informazioni:
– Disabili;
– Procedura per introdurre striscioni e megafoni allo stadio;