 Biglietti Inter Lazio: le info utili e i prezzi per il settore ospiti
Biglietti Inter-Lazio: le info utili e i prezzi per il settore ospiti

25 minuti ago

San Siro
San Siro

Biglietti Inter Lazio: le info utili e i prezzi dei tagliandi validi per la sfida di domenica 9 novembre alle ore 20.45 in programma al Meazza

L’Inter informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 12:00 di lunedi 13 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Inter-Lazio di domenica 9 novembre delle ore 20:45, presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Modalità e informazioni per vendita

– capienza del Settore Ospiti terzo Anello Blu 4.361 posti;

– prezzo del biglietto più commissioni:

– intero 10 €.

Canali di vendita:

– circuito on line di Vivaticket e punti vendita;

– chiusura delle vendite alle ore 19:00 di sabato 8 novembre.

Limitazioni:

– nessuna.

Parcheggio settore ospiti:

Per accedere al parcheggio del settore ospiti, è necessario procedere in anticipo all’acquisto tramite questo link.

Per accedere allo stadio, si consiglia, anche se a piedi, di passare dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio vicino Via Harar) e di non andare direttamente all’ingresso 10 dedicato, perché le attività di controllo e filtraggio verranno svolte direttamente lì.

Ulteriori informazioni:

– Disabili;

– Procedura per introdurre striscioni e megafoni allo stadio;

– Regolamento d’uso;

– Codice di condotta.

