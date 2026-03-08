Bellusci: «Era tutto fatto per il mio passaggio alla Lazio, poi dal Catania sono arrivate delle chiamate che…»

Giuseppe Bellusci, ex giocatore di Monza, Ascoli e Catania, ha rivelato un incredibile retroscena sul suo possibile trasferimento alla Lazio

Giuseppe Bellusci nella sua carriera ha vissuto diverse esperienze importanti tra Ascoli, Monza, Catania, Palermo e oggi gioca al Monticelli in Eccellenza. In una lunga intervista rilascata a Fanpage B ha raccontato alcuni momenti decisivi della sua carriera, rivelando anche opportunità che sono sfumate. Tra queste, ha ricordato un mancato trasferimento alla Lazio che avrebbe cambiato il corso della sua carriera. Le sue parole:

«Nell’ultimo anno di Catania avevo già trovato l’accordo con la Lazio, ero passato dal centro sportivo a prendere le mie cose, ma ho incontrato Ventrone. Non avevamo un grande rapporto, ma ho fatto l’errore di dirglielo. Avevo già il biglietto aereo per Roma, ma quel volo non l’ho mai preso. Non si sa bene per quale motivo ma l’affare è saltato proprio ai dettagli.

O, meglio, io lo so perché: qualcuno mi ha raccontato che quel giorno arrivarono alcune telefonate alla dirigenza della Lazio per sconsigliare il mio acquisto. Alla fine, nonostante più di cento presenze in A, nessuno mi ha cercato, in B non ci ero voluto rimanere nonostante il Catania mi volesse fare capitano. Erano successe troppe cose che non mi erano piaciute, per cui ho deciso di andare via».

Ultimissime Lazio LIVE: l’analisi su differenti questioni di mercato e molto altro