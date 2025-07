Torino, debutto di Baroni sulla panchina granata: l’ex Lazio non va oltre al pari con l’Ingolstadt

Pareggio per l’ex tecnico della Lazio Marco Baroni sulla panchina del Torino: i granata pareggiano nell’amichevole contro l’Ingolstadt

Il nuovo Torino di Marco Baroni, ex tecnico della Lazio, ha chiuso in parità il suo primo test estivo, un 1-1 contro l’Ingolstadt a Prato allo Stelvio. Il gol tedesco è stato pareggiato dal giovane Tommaso Gabellini, classe 2006, autore della sua prima rete con il nuovo tecnico. Nonostante il guizzo del baby attaccante, Baroni non può essere soddisfatto: la rosa ha bisogno urgente di diversi innesti e il mercato in entrata è ancora troppo lento.

La situazione in porta è emblematica: la panchina di Vanja Milinkovic-Savic è un chiaro segnale di mercato, con la sua cessione al Napoli per 18 milioni di euro ormai ai dettagli. Baroni si ritrova senza portiere titolare, dopo l’addio di Ricci e il mancato riscatto di Elmas. Se al momento tra i pali c’è Paleari, il DT Vagnati sta già sondando alternative come Falcone del Lecce e l’ex Juve Israel. Ma il problema più grande è la totale assenza di esterni offensivi, che costringe Baroni ad adattare giocatori come Gineitis a destra e a lanciare il giovanissimo Cacciamani a sinistra.

La squadra è apparsa “imballata” contro un Ingolstadt più avanti nella preparazione, subendo il gol dopo un’incertezza di Paleari. Baroni ha cambiato quasi tutta la formazione nella ripresa, ma il pareggio finale conferma la necessità impellente di rinforzi. L’unico volto nuovo in campo è stato Ismajli, mentre i centrocampo Tameze e Ilic sono stati schierati senza Casadei e Anjorin. Il primo test ha evidenziato chiaramente che al Torino serve un’accelerazione decisa sul mercato per costruire una rosa competitiva.