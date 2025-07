Avellino Lazio, dove vedere in tv il Terzo Memorial Sandro Criscitiello. Si disputerà a Frosinone al ‘Benito Stirpe’ il 26 luglio alle 20:30

Dopo la prima fase di intenso lavoro atletico e tattico, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara a entrare nel vivo della sua preparazione estiva. Concluso il periodo di allenamenti a Formello, iniziato lo scorso 14 luglio, per i biancocelesti è arrivato il momento dei primi test sul campo. È stato infatti definito il calendario delle amichevoli estive, fondamentali per testare gli schemi e la condizione fisica in vista dell’inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.

Il primo test estivo contro l’Avellino a Frosinone

Il primo vero esame per la squadra di Sarri è in programma per sabato 26 luglio. I biancocelesti affronteranno l’Avellinoin un’amichevole di prestigio che si disputerà allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, con calcio d’inizio fissato per le ore 20:30. La partita avrà una cornice speciale, poiché si svolgerà in occasione della terza edizione del Memorial “Sandro Criscitiello”, un evento per ricordare il noto giornalista sportivo.

Un’occasione per le prime valutazioni di Sarri

Questa amichevole rappresenterà un’occasione cruciale per Maurizio Sarri e il suo staff. Sarà il primo vero banco di prova per valutare lo stato di forma del gruppo dopo le prime due settimane di duro lavoro. Ci sarà grande attenzione per le condizioni dei giocatori di rientro dagli infortuni e per vedere all’opera i nuovi acquisti, che avranno l’opportunità di mettere in mostra le loro qualità. Sarà anche un test importante per saggiare i nuovi meccanismi e le eventuali varianti tattiche provate dal tecnico a Formello.

Dove vedere la partita: diretta tv su Sportitalia

Per tutti i tifosi biancocelesti che non potranno essere presenti a Frosinone, ci sarà la possibilità di seguire la partita comodamente da casa. L’amichevole tra Lazio e Avellino, infatti, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Sportitalia, visibile al canale 60 del digitale terrestre. Un appuntamento da non perdere per vedere per la prima volta all’opera la Lazio della nuova stagione.