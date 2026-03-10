Connect with us

Hanno Detto

Artistico attende il ritorno a Roma: «Vestire questa maglia è il sogno di tanti bambini»

Published

4 giorni ago

on

By

ARTISTICO SPEZIA

Artistico, l’attaccante dello Spezia parla del futuro e del legame con i biancocelesti: le parole del bomber dei liguri sul suo possibile futuro a Roma

Il sogno di tornare alla Lazio resta vivo per Gabriele Artistico, attaccante di proprietà del club biancoceleste attualmente in prestito allo Spezia in Serie B. Il giovane centravanti sta vivendo una stagione importante in Liguria, dove sta accumulando esperienza e continuità, ma lo sguardo rimane rivolto anche al futuro.

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l’attaccante ha parlato del suo percorso con la maglia del club ligure, soffermandosi anche sul rapporto con i capitolini (detentori del suo cartellino). L’attaccante ha spiegato di voler restare concentrato sul presente, senza farsi distrarre da eventuali scenari futuri, ma ha allo stesso tempo ribadito quanto sarebbe speciale indossare la maglia biancoceleste.

Calciomercato Lazio LIVE: il futuro di Zaccagni, Dia, Noslin e Romagnoli

Artistico, le parole sul sogno biancoceleste

LAZIO – «Ora non ci penso, il loro interesse nei miei confronti per me è solo motivo di orgoglio. La loro maglia è il sogno di tanti bambini, uno in più».

L’esperienza allo Spezia rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita dell’attaccante. La Serie B offre infatti al giovane giocatore la possibilità di accumulare minuti e maturare esperienza in un campionato competitivo.

L’obiettivo dell’attaccante è quindi quello di continuare a migliorare e farsi trovare pronto per eventuali opportunità future, con la speranza di potersi giocare un giorno le proprie carte anche con la Lazio.

LE TOP NEWS DI OGGI SULLA LAZIO (IN AUDIO)

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×