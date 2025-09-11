Almeyda, l’ex Lazio svela: «Sono andato dall’Inter e gli ho detto che non volevo più giocare»

Almeyda, la rivelazione dell’ex Lazio: «Sono andato dall’Inter e gli ho detto che non volevo più giocare». Ecco le sue parole

Momento di rivelazioni per Matías Jesús Almeyda, ex centrocampista argentino classe 1973, noto in Italia per le sue stagioni con Lazio, Parma e Inter, oggi allenatore del Siviglia in Liga spagnola. In una recente intervista rilasciata a TyC Sports, l’ex mediano ha raccontato un capitolo difficile della sua carriera, svelando di aver pensato seriamente al ritiro durante la sua esperienza nerazzurra a causa della depressione.

Almeyda, che con la Lazio vinse uno scudetto e diverse coppe nazionali a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, ha spiegato di aver vissuto momenti di profonda crisi personale quando vestiva la maglia dell’Inter. L’ex centrocampista ha poi descritto con lucidità il vuoto che spesso accompagna i calciatori dopo il ritiro.

Le parole di Almeyda offrono uno spunto di riflessione importante sul tema della salute mentale nello sport professionistico. La depressione, ancora oggi, è un argomento spesso sottovalutato nel mondo del calcio, dove la pressione mediatica, le aspettative dei tifosi e le dinamiche economiche possono pesare enormemente sul benessere psicologico degli atleti.

Oggi, Almeyda guida il Siviglia con la stessa passione che lo ha contraddistinto in campo, cercando di trasmettere ai suoi giocatori non solo nozioni tattiche, ma anche consapevolezza sull’importanza dell’equilibrio mentale. La sua testimonianza si aggiunge a quelle di altri ex campioni che hanno deciso di rompere il silenzio, contribuendo a sensibilizzare il pubblico e le nuove generazioni di calciatori.

PAROLE – «Sono andato dall’Inter e gli ho detto che non volevo più giocare. Avevo ancora due anni di contratto, ma la mia vita è sempre stata così. Quando un giocatore si ritira, poi, il giorno dopo il telefono smette di squillare e gli amici scompaiono. Mentre giochi sei una banca, tutti ti chiedono soldi e ti circondano. È successo a me ed è successo anche a Maradona, che era il migliore di tutti»