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Allenamento Lazio, dalle condizioni di Pedro al nuovo terzo portiere: le ultime da Formello
Allenamento Lazio, arrivano delle indicazioni dall’ultima seduta della squadra di Maurizio Sarri in vista della partita contro il Sassuolo
L’allenamento odierno deLazio ha portato buone notizie. Pedro ha recuperato completamente dalla distorsione alla caviglia rimediata durante il match contro il Bologna. Il giocatore, già convocato mercoledì, è pronto a tornare a disposizione di mister Maurizio per le prossime sfide
Ultimissime Lazio LIVE: l’analisi su differenti questioni di mercato e molto altro
Giacomone allenato come terzo portiere
Nuove opportunità si aprono anche per il giovane Giacomo Giacomone, portiere classe 2008. Oggi, durante la seduta di allenamento, si è allenato come terzo portiere, dato l’infortunio riportato da Ivan Provedel L’allenamento ha visto il giovane Giacomone impegnato in sessioni specifiche sotto lo sguardo attento dello staff tecnico.
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