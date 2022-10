Allenamento Lazio: out Patric, due i ballottaggi per Sarri

La Lazio ha svolto oggi l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro la Salernitana: Patric verso il forfait

La Lazio ha svolto oggi a Formello l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani all’Olimpico contro la Salernitana (calcio d’inizio alle 18). Sono due i ballottaggi aperti per Maurizio Sarri che intanto deve rinunciare a Patric, out questo pomeriggio.

Davanti a Provedel dunque agiranno Casale e Romagnoli al centro, con Lazzari a destra e uno tra Marusic e Radu a sinistra. Con il ritorno dal primo minuto di Cataldi e Vecino, inizialmente in panchina contro il Midtjylland, il dubbio è quello tra Milinkovic e Luis Alberto. Il serbo è diffidato e in caso di ammonizione salterebbe il Derby ma lo spagnolo non si è allenato al meglio in settimana: il Sergente resta in vantaggio. Infine in attacco si va verso la conferma del tridente visto a Bergamo domenica scorsa con Felipe Anderson falso nove e Pedro e Zaccagni ai suoi lati.