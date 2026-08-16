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Zaccagni nel pre partita: «C’è entusiasmo per l’inizio della stagione. Mi sento in forma. Frattesi? Un ragazzo fantastico»
Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia contro il Mantova
Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova. Le sue parole rilasciate a Lazio Style Channel:
NUOVA STAGIONE – «C’è grande entusiasmo per l’inizio di questa nuova stagione: l’arrivo del mister ha portato una sferzata di energia fresca. Fin dalle prime amichevoli abbiamo messo in campo la determinazione delle sfide vere, un approccio fondamentale per farci trovare pronti. Il nostro obiettivo principale è regalare ai tifosi tutte le soddisfazioni che meritano».
CONDIZIONI – «Personalmente mi sento davvero in ottima forma. La preparazione estiva è andata nel migliore dei modi e i frutti si vedono: la condizione fisica sta crescendo di giorno in giorno e la voglia di scendere in campo è al massimo».
-FRATTESI – «Per quanto riguarda Frattesi, l’ambiente biancoceleste non gli era certo nuovo. È un ragazzo fantastico e ci ha messo pochissimo a integrarsi: la nostra forza è un gruppo sano e unito, un’atmosfera positiva che lui ha percepito fin dal primo istante».
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