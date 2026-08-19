Vocalelli: «Icardi? L’argentino ha qualità indiscutibili, ma non ce lo vedevo alla Lazio»

Alessandro Vocalelli, giornalista, è intervenuto in merito alle qualità di Icardi e alla trattativa sfumata con la Lazio

Il sogno della Lazio di portare Mauro Icardi nella Capitale è sfumato. La trattativa per l’attaccante argentino, reduce dalle esperienze con Inter e Galatasaray, ha infatti subito una frenata importante nelle ultime ore. Il nodo principale è rappresentato dalla distanza tra le richieste economiche avanzate dal giocatore e la proposta formulata dalla società biancoceleste, una differenza che ha reso complicata la chiusura dell’affare. Sul possibile trasferimento si è espresso anche il giornalista Alessandro Vocalelli, intervenuto a Radio Radio per analizzare la situazione e le difficoltà che hanno caratterizzato la negoziazione.

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«L’eventuale arrivo di Mauro Icardi alla Lazio avrebbe rappresentato una scelta dal peso specifico enorme, non soltanto per il valore tecnico del giocatore. L’attaccante argentino ha qualità indiscutibili, ma un’operazione di questo tipo avrebbe potuto modificare gli equilibri interni della squadra. Un ruolo da protagonista assoluto e uno stipendio superiore rispetto al resto della rosa avrebbero creato situazioni delicate nello spogliatoio. Per questo, pur riconoscendo il talento e l’esperienza del centravanti, resta il dubbio che fosse davvero il profilo più funzionale al progetto biancoceleste».





