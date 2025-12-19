Supercoppa Italiana, Immobile trascina il Bologna: felsinei in finale. Inter battuta ai rigori

Supercoppa Italiana, il Bologna riesce a portare a casa la finale grazie al rigore decisivo di Immobile. Un successo importante per i felsinei

Finisce con un’esplosione di emozioni la semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bologna, decisa soltanto ai calci di rigore dopo 90 minuti intensi e combattuti. A sorridere è il Bologna, che dagli undici metri conquista il pass per la finale, dove affronterà il Napoli, scrivendo una pagina importante della propria storia recente.

La gara di Supercoppa Italiana si accende fin dai primi minuti. L’Inter parte fortissimo e trova il vantaggio al 2’: Bastoni recupera palla in zona offensiva e pennella un cross perfetto sul secondo palo, dove Thuram si coordina al volo e batte Ravaglia, portando avanti i nerazzurri. La risposta del Bologna non tarda ad arrivare, con una manovra più ragionata e alcune buone iniziative sugli esterni, soprattutto a sinistra.

Con il passare dei minuti il match si equilibra. Il Bologna cresce, crea occasioni e al 34’ ottiene un calcio di rigore dopo on field review per un fallo di mano di Bisseck. Dal dischetto Orsolini resta freddissimo e spiazza Josep Martinez, ristabilendo la parità e rimettendo tutto in discussione nella semifinale di Supercoppa Italiana.

Nel secondo tempo i ritmi restano alti. L’Inter prova a spingere con Dimarco e Barella, mentre il Bologna risponde con compattezza e ripartenze veloci. Non mancano le polemiche: al 59’ viene prima assegnato e poi annullato un rigore all’Inter dopo revisione al VAR. Le occasioni fioccano da entrambe le parti, ma i portieri, Ravaglia su tutti, si rendono protagonisti con interventi decisivi che tengono il risultato sull’1-1 fino al termine dei tempi regolamentari.

Nei minuti finali e nei supplementari la tensione è altissima, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol decisivo. Così, come spesso accade nelle grandi notti di Supercoppa Italiana, si arriva ai calci di rigore. La serie è lunga, ricca di errori e colpi di scena: sbagliano in tanti, da Barella a Bastoni, fino al momento decisivo. Immobile, con freddezza, realizza il rigore che manda il Bologna in finale, mentre l’Inter vede sfumare l’obiettivo.

Il Bologna può festeggiare una vittoria storica, conquistata con carattere e lucidità, soprattutto dal dischetto. La finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli ora rappresenta un’occasione enorme per coronare un percorso straordinario, mentre per l’Inter resta l’amarezza di un’eliminazione arrivata dopo una partita ricca di rimpianti.