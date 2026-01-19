Settore Giovanile Lazio, doppia sconfitta a Firenze per U15 e 16. L’Under 17 fa un solo punto: il recap del weekend biancoceleste

Settore Giovanile Lazio, sconfitte amare per i classe 2011 e 2010 in Toscana: la Fiorentina vince senza subire gol. Solo un pari per l’Under 17. I risultati del weekend del 18/01

Un weekend non particolarmente felice quello del Settore Giovanile Lazio, dopo 3 vittorie nella passata settimana arrivano 2 sconfitte ed un pareggio fra Under 15, 16 e 17. Ecco di seguito i risultati e la classifica dopo la quindicesima giornata di campionato. Nello scontro d’alta classifica, dopo 4 vittorie consecutive, si ferma la Lazio Under 15 di fronte alla Fiorentina. In Toscana, i biancocelesti hanno avuto la peggio: 2-0 per i Viola il risultato finale che accorciano proprio sugli avversari in termini di punti. La Lazio scivola al secondo posto, la Roma è la nuova capolista.

Non è andata meglio ai ragazzi di mister Lombardi, a Firenze è arrivata una sconfitta di misura per 1-0. La classifica vede ora i biancocelesti quinti a quota 27, a meno 9 proprio dalla Fiorentina che comanda. Unica a portare a casa un punticino è la Lazio Under 17 di Ledesma: i classe 2009 hanno pareggiato in casa contro il Catanzaro ma restano comunque al quinto posto in classifica a quota 25 punti.