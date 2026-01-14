Serie A, anticipi e posticipi: il calendario della Lazio e i dettagli sulla sfida contro il Genoa

Serie A, il calendario, gli orari, e i dettagli dei prossimi appuntamenti del campionato italiano e della sfida tra Lazio ed il Genoa

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva della 23ª e 24ª giornata del campionato Serie A Enilive 2025/2026. Un doppio turno che coinvolge direttamente la Lazio, attesa da due sfide di grande importanza sia per la classifica sia per il percorso stagionale.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:45, quando i biancocelesti ospiteranno il Genoa allo Stadio Olimpico. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e rappresenta un anticipo di prestigio per aprire la 23ª giornata. Una partita delicata, contro una squadra solida e organizzata, che potrà dire molto sulle ambizioni della formazione capitolina.

Pochi giorni dopo, la Lazio tornerà protagonista nel big match della 24ª giornata. Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20:45, i biancocelesti saranno di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus, in una delle sfide più attese dell’intero turno. Anche in questo caso la partita sarà visibile su DAZN, in prima serata.

Il doppio impegno, uno in casa e uno in trasferta contro una diretta concorrente, rende questo snodo di calendario particolarmente significativo. La gestione delle energie e la preparazione tattica saranno aspetti chiave, considerando la distanza ravvicinata tra le due gare e l’alto livello degli avversari.

La programmazione televisiva conferma la centralità della Lazio nel palinsesto della Serie A, con due slot di massimo rilievo. I tifosi biancocelesti potranno seguire entrambe le partite in diretta streaming, consapevoli che questi novanta minuti – raddoppiati – potranno pesare in modo decisivo sul prosieguo della stagione.

