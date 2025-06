Sarri Lazio, previsto per oggi il terzo incontro con il ds Fabiani per discutere del calciomercato estivo

Condividi via email

Sarri Lazio, le ultime sull’incontro di oggi con Fabiani per disquisire delle idee di calciomercato e del futuro del Club

Quest’oggi è un giorno importate per la Lazio in quanto sarà un nuovo giorno di accordi tra il direttore sportivo Fabiani ed il tecnico Sarri. Il dirigente infatti, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, prenderà parte ad un nuovo summit che verterà esclusivamente sul calciomercato.

Gli altri due già svolti nei giorni precedenti sono stati sfruttati per assicurare al tecnico la permanenza a Roma dei big, e per valutare i rientri dai prestiti di diversi giocatori di ritorno nella capitale per la prossima Serie A.