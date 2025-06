Rinnovo Pedro, lo spagnolo firma per un’altra stagione alla Lazio! Tutti gli aggiornamenti sull’ex Barcellona

Condividi via email

Rinnovo Pedro, lo spagnolo rimarrà un altro anno in Serie A con la maglia della Lazio! Le ultime sui capitolini e sull’attaccante

Il momento tanto atteso è arrivato. Pedro ha infatti deciso di rinnovare il proprio contratto con la Lazio per un’altra stagione. Stando alle parole odierne de Il Messaggero, infatti, l’ex Barcellona ha infatti firmato le carte che lo legheranno al Club biancoceleste per un altro campionato di Serie A.

Una grande novità per l’esterno che, come confermato da lui stesso in un’intervista al quotidiano, potrà coltivare il proprio sogno di ottenere il patentino di allenatore:

«Mi piacerebbe e sarebbe bellissimo un ruolo all’interno della Lazio, soprattutto come allenatore tra qualche anno».