Giudice sportivo, Rabiot salterà la partita con la Lazio! Il comunicato

Giudice sportivo, è arrivata la decisione in vista della sfida della 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 tra Lazio e Milan

La Lazio di Maurizio Sarri è già poiettata verso la prossima partita dell’Olimpico contro il Milan di Massimiliano Allegri! I rossoneri saranno privi di un punto fermo come Adrien Rabiot per la sfida della 29a giornata di Serie A. E’ una perdita signficativa per il tecnico dei rossoneri, per il quale il francesce è uno dei pochi titolati fissi. Il comunicato:

“Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 marzo 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: RABIOT Adrien (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

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