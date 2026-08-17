Pancaro sulla Lazio: «Se non interviene sul mercato rischia un pessimo campionato» – ESCLUSIVA

L’ex difensore Pancaro ha analizzato l’eliminazione contro il Mantova, il mercato e il nuovo corso tecnico. Poi il punto sulle favorite per lo scudetto

La sconfitta contro il Mantova e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia hanno aperto immediatamente il dibattito sulla nuova Lazio di Gennaro Gattuso. Per analizzare il momento dei biancocelesti abbiamo intervistato in esclusiva Giuseppe Pancaro, ex difensore della Lazio, che ha parlato delle difficoltà della squadra, del lavoro del nuovo tecnico e delle necessità ancora presenti sul mercato.

Spazio anche all’arrivo di Davide Frattesi, alla possibilità Mauro Icardi, agli obiettivi stagionali e alla nuova Serie A, con Pancaro che ha indicato le proprie favorite e le possibili sorprese. Ecco le considerazioni dell’ex calciatore sull’attualità biancoceleste e sulla stagione che attende i capitolini in Serie A.

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Pancaro lancia l’allarme sulla Lazio

QUANTO DEVE PREOCCUPARE LA LAZIO DOPO UNA SCONFITTA COSÌ NETTA CONTRO IL MANTOVA? È STATA SOLTANTO UNA SERATA STORTA O QUESTA ELIMINAZIONE METTE IN EVIDENZA PROBLEMI PIÙ PROFONDI DELLA SQUADRA?

«Allora, la partita di ieri conferma che la Lazio è una squadra incompleta e questo deve far preoccupare tutti, in primis la società. La Lazio tra il mercato di gennaio dell’anno scorso e il mercato estivo di quest’anno ha perso cinque giocatori importantissimi e al momento non sono stati sostituiti tutti, Taylor e Frattesi sono arrivati quindi ne mancano altri tre. Viene già da una stagione negativa come quella dell’anno scorso e quest’anno, secondo me, se non si interviene il prima possibile si rischia di fare ancora peggio. Perché oltre al fatto che secondo me vanno acquistati dei giocatori, c’è anche il problema ambientale che non va sottovalutato, anzi, incide molto poi nell’economia finale di un campionato. Quindi l’assenza dei tifosi sicuramente alla fine toglie punti alla squadra. Secondo me la società deve assolutamente intervenire. Forse magari la partita di ieri può essere stata anche positiva se si prende consapevolezza che bisogna assolutamente intervenire, perché se no quest’anno si rischia veramente di fare un pessimo campionato».

CHE IMPRESSIONE LE HA FATTO IL DEBUTTO UFFICIALE DI RINO GATTUSO? CHE COSA DOVRÀ CAMBIARE INNANZITUTTO PER DARE ALLA LAZIO UN’IDENTITÀ PIÙ SOLIDA E COMPETITIVA?

«Ma in questo momento il lavoro dell’allenatore non può essere, secondo me, giudicato perché, ripeto, la squadra è incompleta. E quindi bisogna prima di tutto rinforzare la squadra, inserire giocatori forti, dopodiché si può iniziare a valutare il lavoro dell’allenatore».

È ARRIVATO FRATTESI, CHE HA DEBUTTATO PROPRIO CONTRO IL MANTOVA, E SI PARLA ANCHE DI UN POSSIBILE ARRIVO DI MAURO ICARDI: QUANTO POTREBBERO CAMBIARE IL VOLTO E LE AMBIZIONI DELLA LAZIO QUESTI DUE GIOCATORI?

«Frattesi è sicuramente un ottimo acquisto. Icardi, se sta bene, sarebbe anche lui secondo me un ottimo acquisto, ma a questi bisogna aggiungere ancora qualcosa per poter fare un campionato tranquillo».

LA COPPA ITALIA È GIÀ SFUMATA E ORA RESTA IL CAMPIONATO: SECONDO LEI QUALI DEVONO ESSERE GLI OBIETTIVI REALISTICI DELLA LAZIO E DOVE PUÒ ARRIVARE QUESTA SQUADRA?

«Allo stato attuale è impossibile parlare di obiettivi. Quindi prima bisogna completare l’organico e poi, in base al valore dei giocatori che vengono presi, capire che tipo di campionato potrà fare la Lazio».

GUARDANDO INVECE A TUTTA LA SERIE A, ORMAI ALLA VIGILIA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO: QUALI SONO LE SQUADRE CHE VEDE MEGLIO ATTREZZATE PER LO SCUDETTO E QUALI POTREBBERO ESSERE LE SORPRESE DELLA STAGIONE?

«Allora, l’Inter sicuramente parte favorita perché è la squadra che si muove meglio di tutti sul mercato. Con l’acquisto di Buongiorno ha fatto un acquisto di altissimo livello e quindi parte sicuramente davanti a tutte. Poi, per quanto riguarda il Milan è un cantiere aperto, quindi al momento è impossibile prevedere quello che potrà essere il campionato del Milan. La Juve parte un po’ avanti perché l’allenatore già c’era l’anno scorso, Spalletti, però anche la Juve in questo momento è difficile da prevedere che tipo di squadra vedremo l’anno prossimo. La Roma si sta muovendo bene sul mercato. Forse come sorpresa, valutando anche magari l’annata negativa dell’anno scorso, metterei la Fiorentina. E non dimenticherei il Como, che sul mercato si muove sempre bene, investe tanti soldi ma in modo con cognizione di causa, prendendo giocatori funzionali a quello che vuole fare Fàbregas. Bisognerà vedere però come gestiranno il doppio impegno campionato-Champions League».

Si ringrazia Giuseppe Pancaro per la gentilezza mostrata nel concederci questa intervista



