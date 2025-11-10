 Pagelle Inter Lazio, i pareri dei quotidiani sportivi
Connect with us

News

Pagelle Inter Lazio, i pareri dei quotidiani sportivi sulla prestazione dei biancocelesti: Zaccagni brilla, ma pesano gli errori individuali. Le valutazioni

News

Convocati Lazio, in sei impegnati in patria con la propria nazionale: Zaccagni unico italiano. Ecco tutti gli impegni dei giocatori biancocelesti durante la sosta

News

Sarri Lazio, il club prende posizione! Arriva il comunicato ufficiale dei biancocelesti in merito alle parole del tecnico sull'operato degli arbitri

News

Infortunati Lazio, Sarri guarda il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta con l’Inter: ora la sosta per ripartire con due rientri importanti. La situazione in vista del Lecce

News

Moviola Inter Lazio, la Gazzetta dello Sport boccia Manganiello: gestione confusa della gara! L'analisi del quotidiano sulla direzione arbitrale

News

Pagelle Inter Lazio, i pareri dei quotidiani sportivi sulla prestazione dei biancocelesti: Zaccagni brilla, ma pesano gli errori individuali. Le valutazioni

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Inter-Lazio in streaming gratis? Dove vedere diretta live della partita
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Pagelle Inter Lazio, i pareri dei quotidiani sportivi sulla prestazione dei biancocelesti dopo il ko con l’Inter: Zaccagni unica certezza

La Lazio esce da San Siro con una sensazione duplice: da un lato la consapevolezza di aver disputato una gara ordinata, dall’altro la certezza che il divario con l’Inter di Cristian Chivu sia ancora troppo profondo per pensare di strappare punti a Milano. In conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha sottolineato come la squadra abbia mostrato spirito e organizzazione, ma anche limiti evidenti nella gestione dei momenti chiave del match.

Il rammarico principale riguarda i due gol subiti, entrambi nati da errori individuali: Gustav Isaksen, esterno offensivo danese, ha perso ingenuamente il pallone che ha portato al vantaggio nerazzurro, mentre Danilo Cataldi, centrocampista romano e simbolo della Lazio, ha commesso l’errore che ha spianato la strada al raddoppio firmato da Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dell’Inter. Errori gravi, certo, ma arrivati anche sotto la pressione costante e feroce imposta dai padroni di casa.

Lazio, Zaccagni il migliore in campo secondo i quotidiani

Il 2-0 finale rispecchia solo in parte l’andamento della partita. La Lazio ha infatti sfiorato il gol in più occasioni, colpendo un palo con Mario Gila, difensore spagnolo, e andando vicina al 2-1 con Luca Pellegrini, che su assist di Mattia Zaccagni ha trovato sulla sua strada il portiere svizzero Yann Sommer.

Proprio Zaccagni, autore di una prova di sacrificio e qualità, è stato premiato come migliore in campo dai principali quotidiani sportivi: 6,5 per Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Il Tempo, addirittura 7 per Il Messaggero.

Le valutazioni complessive riflettono la prestazione di una squadra compatta ma imprecisa: tra i migliori anche Gila e Pedro, mentre deludono Isaksen e Guendouzi. Sarri riceve voti intorno al 5,5, simbolo di una Lazio che ha lottato ma non è riuscita a colmare il divario tecnico e fisico con i nerazzurri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.