Pagelle Inter Lazio, i pareri dei quotidiani sportivi sulla prestazione dei biancocelesti: Zaccagni brilla, ma pesano gli errori individuali. Le valutazioni

Pagelle Inter Lazio, i pareri dei quotidiani sportivi sulla prestazione dei biancocelesti dopo il ko con l’Inter: Zaccagni unica certezza

La Lazio esce da San Siro con una sensazione duplice: da un lato la consapevolezza di aver disputato una gara ordinata, dall’altro la certezza che il divario con l’Inter di Cristian Chivu sia ancora troppo profondo per pensare di strappare punti a Milano. In conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha sottolineato come la squadra abbia mostrato spirito e organizzazione, ma anche limiti evidenti nella gestione dei momenti chiave del match.

Il rammarico principale riguarda i due gol subiti, entrambi nati da errori individuali: Gustav Isaksen, esterno offensivo danese, ha perso ingenuamente il pallone che ha portato al vantaggio nerazzurro, mentre Danilo Cataldi, centrocampista romano e simbolo della Lazio, ha commesso l’errore che ha spianato la strada al raddoppio firmato da Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dell’Inter. Errori gravi, certo, ma arrivati anche sotto la pressione costante e feroce imposta dai padroni di casa.

Lazio, Zaccagni il migliore in campo secondo i quotidiani

Il 2-0 finale rispecchia solo in parte l’andamento della partita. La Lazio ha infatti sfiorato il gol in più occasioni, colpendo un palo con Mario Gila, difensore spagnolo, e andando vicina al 2-1 con Luca Pellegrini, che su assist di Mattia Zaccagni ha trovato sulla sua strada il portiere svizzero Yann Sommer.

Proprio Zaccagni, autore di una prova di sacrificio e qualità, è stato premiato come migliore in campo dai principali quotidiani sportivi: 6,5 per Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Il Tempo, addirittura 7 per Il Messaggero.

Le valutazioni complessive riflettono la prestazione di una squadra compatta ma imprecisa: tra i migliori anche Gila e Pedro, mentre deludono Isaksen e Guendouzi. Sarri riceve voti intorno al 5,5, simbolo di una Lazio che ha lottato ma non è riuscita a colmare il divario tecnico e fisico con i nerazzurri.