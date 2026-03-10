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Moviola Lazio Sassuolo, l’episodio arbitrale chiave che crea discussione su Romagnoli

Published

4 giorni ago

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Romagnoli
As Roma 18/08/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Venezia / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Alessio Romagnoli

Moviola Lazio Sassuolo: l’episodio arbitrale chiave della sfida di ieri sera allo stadio Olimpico di Roma: le ultime sulla partita di Serie A

Desta alcune polemiche la sfida valevole per il 28° turno di Serie A tra Lazio e Sassuolo si è conclusa ieri sera con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa grazie al gol di Marusic. La direzione dell’arbitro Alberto Ruben Arena è risultata priva di particolari sbavature, gestendo con estrema sicurezza una gara nel complesso molto corretta. Per il fischietto si è trattato della terza presenza con la formazione di casa.

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L’episodio principale è avvenuto al minuto 19 a causa di uno scontro fortuito con Romagnoli, la cui dinamica chiara non ha generato proteste. Al minuto 37 è arrivato il giusto cartellino giallo all’indirizzo di Lipani per un intervento in ritardo su Zaccagni. Poco dopo, al 41′, i locali hanno reclamato un calcio di rigore per un contatto in area su Maldini, ma il VAR ha valutato l’azione troppo lieve per richiamare il direttore di gara al monitor.

Nella ripresa l’arbitro ha mantenuto lo stesso metro di giudizio ed ha estratto correttamente i gialli per GarciaLaurienté e Walukiewicz. Infine, al minuto 92, il gol decisivo è stato regolarmente convalidato: nessuna irregolarità ravvisata per Marusic e sull’ottimo assist fornito da Cancellieri.

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