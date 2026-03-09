Maldini Lazio, assist in Coppa e rebus riscatto: Lotito riflette sul futuro

Maldini Lazio, per il figlio d’arte questo sarà un finale di stagione decisivo per convincere davvero la società del presidente Claudio Lotito

Il caso Daniel Maldini resta uno dei temi più delicati in casa Lazio in vista delle ultime settimane della stagione 2025/26. L’attaccnte arrivato dall’Atalanta a fine gennaio si è acceso a intermittenza, mostrando lampi di qualità ma senza riuscire ancora a lasciare un segno pieno in zona gol.

L’ultimo indizio positivo è arrivato in Coppa Italia contro la stessa squadra bergamasca, con l’assist servito a Dele-Bashiru in una gara che ha confermato le sue doti tecniche e la capacità di legare il gioco. Resta però un dato che pesa: con la maglia biancoceleste non è ancora arrivata nessuna rete.

Maldini, il ruolo da centravanti non ha ancora dato le risposte attese

Il nodo principale riguarda il modo in cui Maurizio Sarri sta cercando di valorizzarlo. Il tecnico biancoceleste ha insistito nel proporre Daniel Maldini come centravanti di manovra, un’interpretazione diversa rispetto a quella più naturale da trequartista o attaccante mobile. In alcune situazioni il classe 2001 ha fatto intravedere buone letture, qualità nello stretto e una discreta visione negli ultimi metri, ma i numeri realizzativi non sono ancora decollati.

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Maldini Lazio, i 14 milioni pesano sulle valutazioni di Lotito

È proprio questo il punto che rende il dossier particolarmente sensibile per Claudio Lotito e per la dirigenza laziale. Investire una cifra vicina ai 14 milioni per confermare un giocatore ancora senza gol impone riflessioni inevitabili, soprattutto in una squadra chiamata a programmare con attenzione la prossima stagione.

La formula dell’affare prevede infatti un diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, dettaglio emerso al momento della chiusura dell’operazione con l’Atalanta. Oggi, però, il rendimento non basta ancora a sciogliere tutti i dubbi. Il Messaggero ha evidenziato come attorno a Maldini ci sia l’attesa di un salto di qualità immediato, anche in relazione all’investimento potenziale del club.

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