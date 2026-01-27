Maldini Lazio, depositato il contratto del giocatore in arrivo dall’Atalanta: le ultime

Maldini Lazio, ci siamo! Il contratto del trequartista della Dea è stato depositato come riportato in questi minuti dal sito della Lega di Serie A

È arrivata anche la certificazione formale: Daniel Maldini è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. Nelle ultime ore, infatti, è stato registrato il contratto che legherà il trequartista al club biancoceleste. A darne conferma è stato il sito ufficiale della Lega Serie A, che ha certificato l’avvenuto scambio di documenti tra la Lazio e l’Atalanta, sancendo così il completamento dell’operazione.

Un passaggio burocratico fondamentale, che rende l’operazione definitiva anche sul piano regolamentare e consente al calciatore di essere immediatamente a disposizione del nuovo staff tecnico.

Maldini Lazio, via libera ufficiale dalla Lega Serie A

La notizia della registrazione del contratto rappresenta l’ultimo step di una trattativa che nei giorni scorsi aveva già trovato l’accordo tra tutte le parti coinvolte. Il portale della Lega Serie A ha infatti certificato lo scambio dei documenti tra i due club, rendendo ufficiale il trasferimento di Daniel Maldini in biancoceleste.

Maldini Lazio, ora attesa per il debutto in campo

Con la registrazione del contratto ormai completata, l’attenzione si sposta ora sul campo. Daniel Maldini potrà essere convocato già dai prossimi impegni ufficiali, compatibilmente con le scelte tecniche e la condizione fisica.

In casa Lazio c’è grande curiosità per vedere il nuovo acquisto all’opera e capire come verrà inserito negli schemi della squadra.

