Lotito VS Tifosi, continua la protesta. Nuovo striscione contro il presidente: «Libera la Lazio»

Lotito VS Tifosi: il giorno dopo la vittoria contro il Milan riprende la contestazione della tifoseria della Lazio contro il presidente biancoceleste

La sfida tra Lazio e Milan è stata soltanto una parentesi emotiva, un momento isolato in una stagione vissuta tra tensioni, distanze e una frattura sempre più evidente tra la tifoseria e la società. La serata all’Olimpico è sembrata assumere i contorni di un ultimo abbraccio alla squadra di Maurizio Sarri, quantomeno per quanto rigurda questa stagione.

A rendere ancora più chiaro il quadro è stato però quanto accaduto nelle ore successive. Infatti mella mattinata è comparso sulla Pontina un nuovo striscione con una scritta ormai simbolica: «Libera la Lazio». Un messaggio che non ha bisogno di grandi interpretazioni e che rappresenta ormai il manifesto di una protesta che da tempo accompagna il mondo laziale.

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Lotito VS Tifosi, la sfida col Milan è stata solo una pausa simbolica

Il ritorno dei tifosi per Lazio Milan non va letto come un segnale di ricucitura. Al contrario, ha assunto il valore di una scelta eccezionale, quasi rituale, legata unicamente al desiderio di stare vicino a Sarri e ai suoi giocatori in una delle notti più significative della stagione. La squadra, pur tra mille ostacoli, ha mantenuto una linea di grande professionalità, e il pubblico ha voluto riconoscerlo con una presenza che ha avuto un peso emotivo forte.

Ma quella presenza non era destinata a diventare normalità. Era una sospensione momentanea della contestazione, non la sua conclusione. Il dissenso verso la società resta infatti intatto e, anzi, sembra destinato ad assumere toni ancora più decisi nelle prossime settimane.

Lo striscione apparso sulla Pontina conferma che la mobilitazione del tifo organizzato proseguirà. «Libera la Lazio» è ormai molto più di uno slogan: è il riassunto di un malcontento consolidato, diventato negli anni il segno distintivo di una parte importante della piazza biancoceleste. Il messaggio è diretto, forte, riconoscibile, e sottolinea la volontà di mantenere alta la pressione nei confronti del club.