Lotito, il presidente sarà a Bergamo: semifinalе decisiva per il futuro biancoceleste

Lotito, il numero uno biancoceleste seguirà dal vivo la sfida contro l’Atalanta in una serata che può valere la finale di Coppa Italia

La Lazio si prepara a vivere una delle serate più delicate e pesanti della propria stagione. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta non rappresenta soltanto una partita da dentro o fuori, ma un crocevia che può indirizzare in modo deciso il finale dell’annata biancoceleste.

Anche per questo motivo Claudio Lotito non vuole mancare all’appuntamento e, come riferisce il Corriere dello Sport, sarà presente a Bergamo per seguire da vicino una sfida che vale moltissimo per il club capitolino.

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Lotito, presenza a Bergamo per una notte che pesa doppio

La presenza del presidente non è un dettaglio secondario. In gare di questo calibro, la vicinanza della società assume sempre un significato particolare, soprattutto in un momento in cui la squadra di Maurizio Sarri si gioca una fetta importante del proprio destino.

Il ritorno contro l’Atalanta mette infatti in palio la qualificazione alla finale e la possibilità di tenere vivo un obiettivo che darebbe prestigio e slancio a tutto l’ambiente. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito seguirà il match dagli spalti di Bergamo, a conferma dell’importanza attribuita a una gara che può segnare una svolta.

Lotito, la finale manca da sette anni

Per la Lazio si tratta di un’opportunità significativa anche dal punto di vista storico. I biancocelesti non raggiungono la finale di Coppa Italia dai tempi di Simone Inzaghi, e questa semifinale può interrompere un’attesa lunga sette anni. Sarebbe un risultato di rilievo per una squadra che vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista anche nelle competizioni nazionali.

Lotito, c’è in gioco anche un dato statistico importante

La partita contro l’Atalanta mette sul tavolo anche un dato statistico interessante. La squadra che riuscirà a passare il turno diventerà infatti la seconda formazione con più finali di Coppa Italia raggiunte dal 2014-15 a oggi. Attualmente Lazio, Atalanta e Milan condividono quota tre, mentre davanti a tutte resta la Juventus con otto finali disputate nello stesso arco temporale.

Ecco perché la sfida di Bergamo va oltre il semplice passaggio del turno: per la Lazio è una notte che può riportare entusiasmo, prospettiva e ambizione in un ambiente scarico e svuotato di tutte le proprie energie dalle vicissitudini societarie.