Lotito: «Annata avvincente, purtroppo non abbiamo raccolto quello che avevamo seminato»

Il patron della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è stata la stagione appena conclusa, soffermandosi anche sul nuovo calendario

Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante il Festival della Serie A.

SULLA STAGIONE – E’ stata un’annata avvincente, purtroppo nel finale non abbiamo raccolto quello che avevamo seminato.

SUL DERBY – Ci auguriamo di arrivare in una posizione tale da non doverci preoccupare.

SU MAROTTA – Non ho detto nulla a Marotta. Quando uno parte che deve vincere tutto e poi non vince nulla, siamo in due che non hanno raggiunto gli obiettivi che tutti pensavano avremmo raggiunto.

INZAGHI – La considerazione fu fatta la notte successiva a una cena avvenuta nel nostro centro sportivo e la mattina dopo ha firmato per l’Inter. Oggi sta in Arabia con il contratto.

SU ACERBI – Oggi Acerbi è un giocatore dell’Inter. Le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la Nazionale le sa solo lui.