Lotito arrivato a Formello: a breve l’incontro con Sarri e Tare

Nessun rinvio: Claudio Lotito è appena arrivato a Formello e si appresta ad incontrare, insieme a Tare, il tecnico Maurizio Sarri

Claudio Lotito è appena arrivato a Formello. Confermato dunque il confronto con Sarri e Tare. Il tecnico chiederà garanzie tecniche sul futuro, in particolare sulle mosse in entrata e in uscita nel mercato estivo. Si vogliono assolutamente evitare le incomprensioni dello scorso gennaio.

Lotito e Tare lo ascolteranno, metteranno sul piatto il loro punto di vista legato in particolare all’indice di liquidità che incide ovviamente sulle mosse, in particolare in relazione alla possibile partenza di un big. Il discorso rinnovo sarà legato alle garanzie tecniche che la società riuscirà a mettere sul piatto: il Comandante chiede chiarezza totale per proseguire l’avventura.