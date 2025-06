Lecce, il presidente Sticchi Damiani ritorna sulla sfida contro la Lazio: ecco cosa ha detto

Il presidente del Lecce ha rilasciato delle dichiarazioni in cui è tornato a parlare anche della sfida contro la Lazio

Il patron del Lecce, Saverio Sticchi Damiani è tornato a parlare degli episodi arbitrali avvenuti nella sfida contro la Lazio.

LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA – Abbiamo subito una espulsione per doppio giallo inaccettabile, in più un episodio da rigore cancellato: sono episodi che avrebbero anche potuto decretare la nostra retrocessione. In occasione dell’ultima partita il Lecce è stato incomprensibilmente multato. Abbiamo fatto comunicazione scritta ai vertici arbitrali per via di questi episodi e per il trattamento ricevuto da parte del direttore di gara che era molto, molto, molto nervoso e molto, molto, molto maleducato. Lo sfogo è stato un referto completamente falso. Chiederò che questo signore (Fabbri, ndr) non venga più ad arbitrare il Lecce. Mi ha trattato con maleducazione.