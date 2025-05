Lazio, i tifosi biancocelesti coprono di fischi la squadra di Baroni: ecco cos’è successo allo Stadio Olimpico

Lazio, la reazione dell’Olimpico dopo la sconfitta della squadra di Baroni contro il Lecce: ecco le ultime dalla capitale

La serata di ieri ha nascosto insidie, difficoltà e problemi per la Lazio che non si sarebbe mai aspettata di essere esclusa in toto dalle Coppe Europee. I biancocelesti sono infatti scivolati al di fuori dei posti utili per andare in Europa nel prossimo anno in quanto i tre punti in palio contro il Lecce sono andati ai salentini.

Niente competizione europei per i biancocelesti che terminano il campionato di Serie A al settimo posto, posizione che gli è costata una pioggia di fischi al triplice fischio del match contro i giallorossi nell’ultimo incontro di campionato.