Focus
Lazio, contro il Parma la sfida per invertire il trend negativo in trasferta: solo un successo lontano dall’Olimpico
La Lazio a Parma per spezzare il tabù trasferta: appena tre gol segnati fuori casa e una sola vittoria stagionale
Tra poco più di 24 ore la Lazio sarà di scena a Parma in un match che rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione biancoceleste. La squadra di Maurizio Sarri è chiamata a invertire il trend negativo in trasferta e a ritrovare quella continuità che finora è mancata lontano dall’Olimpico.
Il tabù trasferta
Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’ultimo successo esterno risale al 29 settembre a Marassi contro il Genoa, unica vittoria fuori casa della Lazio in questa stagione. In quell’occasione arrivarono anche gli unici tre gol segnati in trasferta dai biancocelesti, un dato che li accomuna al Verona come peggior attacco lontano dalle mura amiche. Poco meglio hanno fatto Fiorentina e Pisa, ferme a quota quattro reti.
Obiettivo riscatto e traguardo storico
La Lazio non va in gol in trasferta da quattro partite consecutive e la sfida di sabato diventa l’occasione per invertire la rotta. Oltre al rilancio, in palio c’è anche un obiettivo prestigioso: raggiungere la vittoria numero 1.100 in Serie A, un traguardo che darebbe ulteriore valore a un successo atteso e necessario.
