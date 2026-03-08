Lazio Sassuolo, Zaccagni è la bestia nera dei neroverdi! I numeri che esaltano il capitano

Lazio Sassuolo, il numero 10 biancoceleste è la bestia nera della formazione allenata da Fabio Grosso! I numeri che esaltano Zaccagni

L’attesa per il posticipo della 28ª giornata di Serie A sta per finire. Domani sera, lo stadio Olimpico sarà la cornice della sfida tra Lazio e Sassuolo, un match che promette scintille e che mette sotto i riflettori uno dei talenti più attesi della formazione biancoceleste: Mattia Zaccagni.

Ultimissime Lazio LIVE: l’analisi su differenti questioni di mercato, le parole di Dele-Bashiru e tanto altro

Il tabù da sfatare per Zaccagni contro il Sassuolo

L’esterno offensivo classe ’95 sta attraversando un periodo di appannamento insolito. Come evidenziato dai dati forniti da Opta, l’attaccante della Lazio non ha messo la firma su un gol o un assist nelle sue ultime 12 apparizioni nel massimo campionato. Per il numero 10, si tratta di un digiuno che si avvicina pericolosamente al suo record negativo in maglia capitolina, quando tra febbraio e agosto 2022 rimase a secco per ben 15 incontri consecutivi.

La vittima preferita di Zaccagni resta il Sassuolo

Nonostante il momento complesso, la storia suggerisce che la sfida di domani potrebbe essere quella della svolta. Le statistiche di Opta confermano infatti che la squadra neroverde è il bersaglio preferito di Zaccagni in Serie A. Contro la formazione di Grosso, il calciatore ha già siglato cinque reti, inclusa la sua memorabile prima doppietta nel torneo, realizzata nell’agosto 2021 quando ancora vestiva la maglia dell’Hellas Verona.