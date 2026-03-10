Lazio Sassuolo, la contestazione contro la società capitolina continua: poco più di 5mila spettatori allo stadio per il match con i neroverdi

La protesta dei tifosi della Lazio prosegue e si fa sentire ancora una volta sugli spalti dello Stadio Olimpico. In occasione della gara contro il Sassuolo, infatti, la risposta del pubblico biancoceleste è stata estremamente limitata, con uno stadio praticamente deserto.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, allo stadio erano presenti appena 5.667 spettatori, un dato che testimonia la portata della contestazione in corso contro la società. Di questi, circa 2mila erano tra inviti e biglietti omaggio, mentre soltanto 2.100 biglietti sono stati effettivamente venduti. Il resto degli spettatori presenti era composto da abbonati che hanno comunque deciso di entrare allo stadio nonostante l’invito del tifo organizzato a disertare la partita.

La protesta dei sostenitori biancocelesti si inserisce in un clima di forte tensione con la società e rappresenta uno dei momenti più evidenti della contestazione nelle ultime stagioni. L’Olimpico, già parzialmente vuoto nelle precedenti partite interne contro Genoa e Atalanta, ha fatto registrare numeri ancora più bassi nella sfida contro il Sassuolo.

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Lazio Sassuolo, adesione massiccia alla protesta

La stragrande maggioranza dei tifosi ha scelto di aderire all’invito lanciato dal tifo organizzato, decidendo di non entrare allo stadio. Una scelta che ha portato a un colpo d’occhio insolito per una partita di Serie A, con larghi settori dello stadio completamente vuoti.

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano sportivo, lo stadio non aveva mai registrato una presenza così bassa nelle ultime partite disputate con la contestazione in atto. Anche rispetto alle gare contro Genoa e Atalanta, la presenza del pubblico è risultata inferiore.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima partita casalinga della Lazio, in programma contro il Milan. Resta da capire se la protesta dei tifosi continuerà con le stesse modalità oppure se il clima attorno alla squadra cambierà nelle prossime settimane.

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