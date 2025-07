Lazio: I Nuovi in Difficoltà, Sarri Preoccupato Dopo la Prima Amichevole

Lazio, dopo la prima amichevole contro la Primavera, il tecnico Maurizio Sarri ha qualche dubbio e preoccupazione sui ‘nuovi’

La recente amichevole della Lazio di Maurizio Sarri contro la Primavera ha offerto un primo sguardo sulla squadra, rivelando però alcune criticità, specialmente tra i giocatori meno abituati ai metodi del “Comandante”. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, l’impressione generale è stata quella di elementi “un po’ arrugginiti, un po’ spaesati”. Le prestazioni dei nuovi volti, o di chi non ha ancora lavorato a lungo con Sarri, sono state sotto la lente d’ingrandimento, e non sempre con esiti incoraggianti.

Questo periodo di ritiro è cruciale per Sarri per plasmare la sua squadra, ma le prime indicazioni suggeriscono che c’è ancora molto lavoro da fare, in particolare nell’integrazione di alcuni profili. La pressione è alta, anche a causa del blocco del mercato imposto dalla Covisoc, che impedisce alla Lazio di intervenire con nuovi acquisti in caso di necessità. Ciò significa che Sarri dovrà sfruttare al meglio la rosa a sua disposizione, cercando di tirare fuori il massimo anche da chi sembra in maggiore difficoltà. La prossima amichevole di sabato contro l’Avellino a Frosinone sarà un test fondamentale per questi giocatori, che non potranno permettersi di “sbagliare” se vogliono conquistare la fiducia del tecnico e un posto nelle gerarchie. Sarri non è noto per la sua pazienza, e chi non si adatta rapidamente rischia di perdere terreno.