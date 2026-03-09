Lazio Sassuolo, Olimpico vuoto e protesta senza fine: il dato allarma i biancocelesti

Lazio, anche contro il Sassuolo lo stadio Olimpico resterà vuoto (o quasi)! La tifoseria non ha intenzione di placare la propria protesta silenziosa

La sfida tra Lazio e Sassuolo, in programma per chiudere il turno 28′ di Serie A, si giocherà in un clima surreale. Non sarà soltanto il campo a catalizzare l’attenzione, ma soprattutto ciò che accadrà sugli spalti e fuori dallo stadio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la protesta dei tifosi biancocelesti prosegue senza una scadenza definita e continua a svuotare l’Olimpico, con numeri che confermano un distacco sempre più evidente tra la piazza e la società.

Lazio Sassuolo, l’Olimpico resta vuoto e il segnale dei tifosi è chiarissimo

La gara contro il Sassuolo rappresenta un altro passaggio delicato non solo per la classifica della squadra di Maurizio Sarri, ma anche per il rapporto sempre più freddo con il pubblico. I sostenitori biancocelesti sembrano intenzionati a portare avanti la loro linea senza fare passi indietro, tanto che anche la prossima partita contro il Milan, in programma domenica prossima, rischia di svolgersi nello stesso scenario.

La contestazione va avanti di settimana in settimana e nuovi sviluppi sono attesi già domani a mezzogiorno, quando i gruppi organizzati annunceranno un’ulteriore iniziativa. Un dettaglio che conferma come il malcontento non sia affatto rientrato.

Lazio Sassuolo, prevendita al minimo: i numeri certificano il momento

Il dato che colpisce maggiormente riguarda la prevendita. Per Lazio-Sassuolo sono stati venduti appena 2.000 biglietti, il numero più basso tra tutte le partite segnate dalla protesta. Un segnale pesantissimo, che fotografa il momento vissuto dall’ambiente laziale.

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Nelle precedenti gare casalinghe erano stati registrati circa 4.000 tagliandi venduti contro il Genoa in campionato e 6.000 sia contro l’Atalanta in Serie A sia nella sfida di coppa. Sommando anche i 2.000 attesi per stasera, il totale delle presenze nelle quattro partite tocca appena quota 18.000, un record negativo che pesa come un macigno.

Lazio Sassuolo, non solo stadio deserto: silenzio anche fuori dall’Olimpico

A rendere ancora più forte il messaggio della tifoseria non sarà soltanto il vuoto sugli spalti. La protesta, infatti, coinvolgerà anche l’area esterna dello stadio. Niente ritrovo a Ponte Milvio, niente cori e nessuna delle tradizionali manifestazioni di accompagnamento alla squadra.

È un’assenza rumorosa, che finisce inevitabilmente per diventare uno dei temi principali della serata. In un match importante per il finale di stagione, la Lazio dovrà quindi cercare risposte sul campo in un ambiente freddo e quasi irreale.