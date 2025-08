Condividi via email

Lazio, nodo portieri: ma Sarri forse ha trovato la soluzione. La sua idea per risolvere il ballottaggio tra Provedel e Mandas, oggi titolare col Galatasaray

Chi sarà il portiere titolare della Lazio? È il ballottaggio più spinoso e affascinante del precampionato biancoceleste, un rebus che Maurizio Sarri dovrà risolvere prima dell’inizio della Serie A. Il tecnico, da sempre fedele alla gerarchia con un numero uno fisso, si trova di fronte a una situazione inedita che potrebbe portarlo a una soluzione mai sperimentata prima: una vera e propria staffetta tra Ivan Provedel e Christos Mandas.

L’ipotesi che sta prendendo corpo a Formello è quella di una stagione divisa quasi equamente tra i due, con circa 19 partite di campionato a testa e la Coppa Italia ancora da assegnare come bonus. Una scelta dettata non solo dal valore dei due portieri, ma anche da una necessità imposta dal blocco del mercato: con l’impossibilità di cedere o acquistare, entrambi resteranno a Formello e Sarri deve trovare il modo di gestirli. Le amichevoli estive sono state un laboratorio perfetto: Mandas titolare con l’Avellino, Provedel con il Fenerbahçe. E stasera contro il Galatasaray dovrebbe toccare di nuovo al greco, proseguendo l’alternanza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Da un lato c’è Provedel, l’uomo scelto da Sarri nel 2022 e consacrato come miglior portiere della Serie A, una garanzia assoluta. Dall’altro c’è Mandas, il giovane talento arrivato in sordina che si è imposto con prestazioni eccellenti durante l’infortunio del collega a marzo 2024, guadagnandosi la stima di tutto l’ambiente. La società, inoltre, vede in lui un asset prezioso da valorizzare. Una sua crescita e una futura cessione potrebbero infatti generare un’importante plusvalenza da reinvestire.

Per ora, Sarri non ha ancora sciolto le riserve. Osserva, sperimenta e tiene entrambi sulla corda. La gestione di questo dualismo sarà uno dei temi più interessanti della stagione della Lazio.