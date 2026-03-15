Lazio Milan, previsto il pienone all’Olimpico! Ecco il dato

Lazio Milan, si vola verso il sold-out allo stadio Olimpico per la sfida in programma questa sera e valida per la 29a giornata di campionato

L’atmosfera delle grandi occasioni avvolge lo Stadio Olimpico per il big match della 29ª giornata di Serie A tra Lazio e Milan. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la risposta del pubblico è stata imponente, raggiungendo la significativa soglia delle 50.000 presenze totali. Un dato costruito grazie ai 27.000 abbonati e a un’accelerazione nella vendita dei biglietti che, nella serata di ieri, ha toccato quota 23.000 tagliandi staccati.

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Oltre 50.000 presenze all’Olimpico per il match

Il muro delle presenze sarà caratterizzato da una netta prevalenza biancoceleste, nonostante la folta rappresentanza rossonera. Il settore ospiti sarà infatti esaurito con 4.500 sostenitori del Milan, ai quali si aggiungeranno circa altri 5.000 tifosi milanisti distribuiti tra le tribune. La cornice di pubblico si preannuncia elettrizzante, arricchita da una scenografia speciale prevista per l’ingresso in campo delle squadre.

Il tifo organizzato e le presenze record

Dietro l’impennata delle presenze c’è però una scelta precisa della tifoseria laziale. I gruppi organizzati hanno deciso di sospendere momentaneamente lo sciopero del tifo “solo ed esclusivamente” per questa sfida cruciale. Si tratterà di una parentesi di supporto caloroso prima di riprendere la protesta a oltranza che, secondo le indiscrezioni, proseguirà fino alla conclusione del campionato.

L’importanza delle presenze nel clima di protesta

Nonostante le tensioni con la società, il popolo della Lazio ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra in un momento tecnico delicato. La gestione delle presenze e il calore dell’Olimpico saranno fattori determinanti per l’undici di Sarri, chiamato a una prova d’orgoglio contro i rossoneri prima che il silenzio della contestazione torni a dominare le prossime gare interne.

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QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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