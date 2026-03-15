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Lazio Milan 1-0: la decide Isaksen! Seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti

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4 giorni ago

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As Roma 15/03/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mario Gila-Ardon Jashari

Lazio Milan: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 29a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!

Lazio e Milan si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Massimiliano Allegri nella sfida valida per la 29a giornata del campionato Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO MILAN 1-0

FINISCE LAZIO-MILAN! Seconda vittoria consecutiva per la formazione di Sarri: decide una rete di Isaksen

90’+6′ – Minuti concitati! Motta para un tentativo pericoloso di Jashari. Sarri espulso

90’+5′ – Giallo per Pedro e Patric

90′ – Segnalati sei minuti di recupero!

89′ – Sarri sostituisce Taylor con Belahyane

87′ – Ci avviciniamo alla fine del match!

84′ – Nuovo cambio per Allegri: fuori Saelemakers, dentro Ricci

83′ – Ammonito Nuno Tavares

82′ – Terzo cambio per la Lazio: fuori Zaccagni, dentro Cancellieri

81′ – Modric ci prova dalla distanza! Il centrocampista rossonero prova a curvare il destro ma la palla non si abbassa abbastanza

80′ – Assalto della formazione di Allegri in questo frangente di partita. I rossoneri cercano disperatamente il pareggio

78′ – Insistono i rossoneri! Azione insistita di Nkunku che trova Fullkrug, l’attaccante tira ma i biancocelesti spediscono in corner

77′ – Milan pericoloso sugli sviluppi di corner: Motta esce sventando un potenziale colpo di testa di Pavlovic

74′ – RETE ANNULLATA AI ROSSONERI! Sugli sviluppi di un corner Modric trova Athekame, che si gira e tira in porta. Gol annullato per fallo di mano

73′ – I nuovi cambi pagano Allegri. Ci prova Nkunku, ma Motta si oppone in maniera eccellente. Azione tuttavia fermata per offside

71′ – Giallo per Motta

68′ – Anche Sarri effettua i primi cambi: Maldini e Isaksen, dentro Dia e Pedro

67 ‘ – Altre due sostituzioni per il Milan: fuori Leao e Fofana, dentro Fullkrug e Nkunku.

65′ – Il Milan ci prova con Modric! Il centrocampista calcia ma la palla finisce poco alta sopra la traversa

62′ – ALTRA GRANDE PARATA DI MOTTA! Il portiere biancoceleste si oppone a un tentativo di Pulisic

57′ – Allegri effettua i primi cambi: fuori Tomori ed Estupinian, dentro Athekame e Bartesaghi

56′ – Ammonito Estupinan per fallo ai danni di Isaksen

50′ – GRANDISSIMA PARATA DI MOTTA! Pulisic prova di potenza da fuori in porta, il portiere sventa in tuffo. Successivamente sventa l’altro pericolo firmato Fofana

45′ – Inizia il secondo tempo. In campo le stesse identiche formazioni senza alcun cambio

Squadre di nuovo in campo per l’inizio del secondo tempo di questo big match

SECONDO TEMPO

C’E’ L’INTERVALLO

45’+1′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO. La Lazio è avanti grazie a un gol di Isaksen

45′ – Segnalato un minuto di recupero

39′ – Ci avviciniamo alla fine del primo tempo!

35′ – OCCASIONE LAZIO! Maldini viene servito egregiamente, l’attaccante corre verso la porta nonostante fosse tampinato da De Winter, calcia debolmente e Maignan blocca senza problemi

30′ – Ottimo lancio di Taylor all’indirizzo di Zaccagni: azione annullata per fuorigioco. Ma che Lazio in questo momento!

26′ – LA SBLOCCA ISAKSEN! Fa tutto l’esterno biancoceleste con una bellissima azione personale dopo essere stato assistito da Marusic: calcia rasoterra ben angolato insaccando in rete. Nulla può Maignan nonostante il tentativo

24′ – TRAVERSA DI TAYLOR! Ottima azione dei capitolini: il centrocampista olandese tira da posizione defilata colpendo la traversa. La seconda della partita

23′ – Brivido per i capitolini! Pavlovic trova Estupian, di testa gira ma la palla finisce di qualche centimetro fuori

22′ – Ottima chiusura difensiva della Lazio che ingabbia Fofana, alle prese con un’azione in solitaria. Motta blocca e avvia la ripartenza

20′ – Sono passati venti minuti dall’inizio della gara, prevale l’equilibrio in questo frangente. La formazione di Allegri prova ad alzare il baricentro con l’azione dalla sinistra di Estupinan, che crossa, Zaccagni è bravo ad allungare la sfera mandando fuori

12′ – OCCASIONE LAZIO! Ancora sugli scudi Isaksen: l’esterno offensivo calcia ma becca clamorosamente la traversa. Peccato!

11′ – Primi minuti d’alto livello per la formazione di Sarri, che ha schiacciato i rossoneri nella propria metà campo! Il pericolo costante proviene dalla destra con Isaksen

10′ – OCCASIONE MILAN! Dopo aver seminato gli avversari, Pavlovic prova a tirare in porta ma la sfera finisce fuori

2′ – I biancocelesti vogliono imporsi da subito! Primi squilli con Dele-Bashiru ed Isaksen, ma nulla da fare davanti a Maignan

1′ – Inizia il match dell’Olimpico tra Lazio e Milan!

PRIMO TEMPO

TABELLINO LAZIO MILAN 1-0

GOL: 26′ Isaksen (L)

AMMONIZIONI: 56′ Estupinan (M); 71′ Motta (L); 83′ N. Tavares (L); 95′ Pedro (L); 95′ Patric (L)

ESPULSIONI: 96′ Sarri (L)

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (89′ Belahyane); Isaksen (68′ Pedro), Maldini (68′ Dia), Zaccagni (82′ Cancellieri). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Przyborek, Noslin, Ratkov. Allenatore: Maurizio Sarri 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (57′ Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (84′ Ricci), Fofana (67′ Nkunku), Modric, Jashari, Estupinan (57′ Bartesaghi); Pulisic, Leao (67′ Fullkrug). A disposizione. P. Terracciano, Pittarella, Odogu. Allenatore. Massimiliano Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Guida

1° ASSISTENTE: Peretti

2° ASSISTENTE: Perrotti

QUARTO UOMO: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Maggioni

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