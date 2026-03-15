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Lazio Milan 1-0: la decide Isaksen! Seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti
Lazio Milan: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 29a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!
Lazio e Milan si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Massimiliano Allegri nella sfida valida per la 29a giornata del campionato Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO MILAN 1-0
FINISCE LAZIO-MILAN! Seconda vittoria consecutiva per la formazione di Sarri: decide una rete di Isaksen
90’+6′ – Minuti concitati! Motta para un tentativo pericoloso di Jashari. Sarri espulso
90’+5′ – Giallo per Pedro e Patric
90′ – Segnalati sei minuti di recupero!
89′ – Sarri sostituisce Taylor con Belahyane
87′ – Ci avviciniamo alla fine del match!
84′ – Nuovo cambio per Allegri: fuori Saelemakers, dentro Ricci
83′ – Ammonito Nuno Tavares
82′ – Terzo cambio per la Lazio: fuori Zaccagni, dentro Cancellieri
81′ – Modric ci prova dalla distanza! Il centrocampista rossonero prova a curvare il destro ma la palla non si abbassa abbastanza
80′ – Assalto della formazione di Allegri in questo frangente di partita. I rossoneri cercano disperatamente il pareggio
78′ – Insistono i rossoneri! Azione insistita di Nkunku che trova Fullkrug, l’attaccante tira ma i biancocelesti spediscono in corner
77′ – Milan pericoloso sugli sviluppi di corner: Motta esce sventando un potenziale colpo di testa di Pavlovic
74′ – RETE ANNULLATA AI ROSSONERI! Sugli sviluppi di un corner Modric trova Athekame, che si gira e tira in porta. Gol annullato per fallo di mano
73′ – I nuovi cambi pagano Allegri. Ci prova Nkunku, ma Motta si oppone in maniera eccellente. Azione tuttavia fermata per offside
71′ – Giallo per Motta
68′ – Anche Sarri effettua i primi cambi: Maldini e Isaksen, dentro Dia e Pedro
67 ‘ – Altre due sostituzioni per il Milan: fuori Leao e Fofana, dentro Fullkrug e Nkunku.
65′ – Il Milan ci prova con Modric! Il centrocampista calcia ma la palla finisce poco alta sopra la traversa
62′ – ALTRA GRANDE PARATA DI MOTTA! Il portiere biancoceleste si oppone a un tentativo di Pulisic
57′ – Allegri effettua i primi cambi: fuori Tomori ed Estupinian, dentro Athekame e Bartesaghi
56′ – Ammonito Estupinan per fallo ai danni di Isaksen
50′ – GRANDISSIMA PARATA DI MOTTA! Pulisic prova di potenza da fuori in porta, il portiere sventa in tuffo. Successivamente sventa l’altro pericolo firmato Fofana
45′ – Inizia il secondo tempo. In campo le stesse identiche formazioni senza alcun cambio
Squadre di nuovo in campo per l’inizio del secondo tempo di questo big match
SECONDO TEMPO
C’E’ L’INTERVALLO
45’+1′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO. La Lazio è avanti grazie a un gol di Isaksen
45′ – Segnalato un minuto di recupero
39′ – Ci avviciniamo alla fine del primo tempo!
35′ – OCCASIONE LAZIO! Maldini viene servito egregiamente, l’attaccante corre verso la porta nonostante fosse tampinato da De Winter, calcia debolmente e Maignan blocca senza problemi
30′ – Ottimo lancio di Taylor all’indirizzo di Zaccagni: azione annullata per fuorigioco. Ma che Lazio in questo momento!
26′ – LA SBLOCCA ISAKSEN! Fa tutto l’esterno biancoceleste con una bellissima azione personale dopo essere stato assistito da Marusic: calcia rasoterra ben angolato insaccando in rete. Nulla può Maignan nonostante il tentativo
24′ – TRAVERSA DI TAYLOR! Ottima azione dei capitolini: il centrocampista olandese tira da posizione defilata colpendo la traversa. La seconda della partita
23′ – Brivido per i capitolini! Pavlovic trova Estupian, di testa gira ma la palla finisce di qualche centimetro fuori
22′ – Ottima chiusura difensiva della Lazio che ingabbia Fofana, alle prese con un’azione in solitaria. Motta blocca e avvia la ripartenza
20′ – Sono passati venti minuti dall’inizio della gara, prevale l’equilibrio in questo frangente. La formazione di Allegri prova ad alzare il baricentro con l’azione dalla sinistra di Estupinan, che crossa, Zaccagni è bravo ad allungare la sfera mandando fuori
12′ – OCCASIONE LAZIO! Ancora sugli scudi Isaksen: l’esterno offensivo calcia ma becca clamorosamente la traversa. Peccato!
11′ – Primi minuti d’alto livello per la formazione di Sarri, che ha schiacciato i rossoneri nella propria metà campo! Il pericolo costante proviene dalla destra con Isaksen
10′ – OCCASIONE MILAN! Dopo aver seminato gli avversari, Pavlovic prova a tirare in porta ma la sfera finisce fuori
2′ – I biancocelesti vogliono imporsi da subito! Primi squilli con Dele-Bashiru ed Isaksen, ma nulla da fare davanti a Maignan
1′ – Inizia il match dell’Olimpico tra Lazio e Milan!
PRIMO TEMPO
TABELLINO LAZIO MILAN 1-0
GOL: 26′ Isaksen (L)
AMMONIZIONI: 56′ Estupinan (M); 71′ Motta (L); 83′ N. Tavares (L); 95′ Pedro (L); 95′ Patric (L)
ESPULSIONI: 96′ Sarri (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (89′ Belahyane); Isaksen (68′ Pedro), Maldini (68′ Dia), Zaccagni (82′ Cancellieri). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Przyborek, Noslin, Ratkov. Allenatore: Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (57′ Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (84′ Ricci), Fofana (67′ Nkunku), Modric, Jashari, Estupinan (57′ Bartesaghi); Pulisic, Leao (67′ Fullkrug). A disposizione. P. Terracciano, Pittarella, Odogu. Allenatore. Massimiliano Allegri
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Guida
1° ASSISTENTE: Peretti
2° ASSISTENTE: Perrotti
QUARTO UOMO: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
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