Clamorosa gaffa della Lazio all’Olimpico nel pre-gara di Coppa Italia contro il Mantova: sui maxi schermi sono apparse le vecchie maglie. La foto

La stagione ufficiale della Lazio si apre nel peggiore dei modi, regalandosi una notte da dimenticare sia sul campo che al di fuori del rettangolo di gioco. Il debutto stagionale all’Olimpico si è trasformato in un incubo sportivo e organizzativo che ha lasciato increduli i tifosi biancocelesti.

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Sconfitta all’Olimpico: la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia

Sul piano del risultato, la squadra capitolina ha incassato una pesantissima e inaspettata sconfitta ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia per mano del Mantova. Tra le mura amiche, i biancocelesti sono stati superati per 0-2 a causa delle reti messe a segno da Ruocco e Cajazzo. Un K.O. eclatante che decreta l’immediata eliminazione della formazione romana dalla competizione nazionale, sollevando subito fortissime perplessità sulla tenuta della squadra.

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A rendere la serata ancora più paradossale è stato un dettaglio surreale notato dal pubblico presente allo stadio. Nel corso del pre-gara, durante il classico riscaldamento dei giocatori, sugli schermi dell’Olimpico è apparsa la presentazione della maglia biancoceleste della passata stagione.

Gaffe nel pre-gara all'Olimpico in Coppa Italia: sul maxi schermo appaiono le vecchie maglie della Lazio - FOTO 23

La gaffe dell’Olimpico fa il giro del web

La svista organizzativa sui maxischermi non è affatto passata inosservata agli occhi dei sostenitori laziali e degli addetti ai lavori. L’errore sulla proiezione delle divise dell’anno prima ha completato il quadro di una serata grottesca, aggiungendo ulteriore amarezza a un’eliminazione già difficile da digerire.