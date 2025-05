Condividi via email

Lazio, via libera per gli open day della società capitolina! Tutti i giovani tifosi aquilotti invitati dal Club: ecco i dettagli

La Lazio ha deciso di inaugurare in vista della stagione estiva alcuni speciali open day per i propri sostenitori. I capitolini hanno infatti pubblicato sui social una locandina ad hoc per pubblicizzare l’evento.

Come comunicato dal Club, il 5 ed il 6 luglio sarà possibile prendere parte agli allenamenti organizzati dal Club per i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Ecco le ultime sul Club di Serie A.