Lazio, Basic e il forfait con il Milan. Rimandato il suo rientro: le ultime

Lazio, Toma Basic non figura nella lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri. Slitta il rientro: cosa filtra

La Lazio si avvicina alla sfida contro il Milan con un’assenza che continua a pesare negli equilibri di Maurizio Sarri. Il match è in programma oggi, domenica 15 marzo 2026, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, per la 29ª giornata di Serie A 2025/26. La gara arriva in un momento delicato per i biancocelesti, che devono fare i conti con una rosa ridotta soprattutto in mezzo al campo. La lista dei convocati diffusa dal club conferma infatti che Toma Bašić non sarà a disposizione per la sfida contro i rossoneri.

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Lazio Milan, i fastidi non passano e il rientro slitta ancora

Come riferito da Il Corriere dello Sport, il centrocampista croato non è ancora riuscito a smaltire completamente i problemi fisici accusati dopo lo stop dell’8 febbraio, quando era stato costretto a uscire all’intervallo della partita contro la Juventus. Secondo il quotidiano, Bašić continua a sentire fastidi nella zona dell’adduttore, con un quadro reso più complicato da un edema al tendine che avrebbe rallentato ulteriormente il recupero. È proprio questa situazione ad aver allungato i tempi oltre le previsioni iniziali, lasciando ancora il giocatore fuori dal gruppo squadra.

Lazio Milan, un’assenza che complica i piani biancocelesti

Per Sarri si tratta di una defezione pesante, perché toglie un’alternativa utile in una partita di alto livello contro una diretta concorrente. La mancata convocazione di Bašić, certificata dal club, obbliga ancora una volta la Lazio a cercare soluzioni diverse in mediana, in una sfida che può incidere molto sul finale di stagione. In attesa di nuovi sviluppi, il recupero del croato resta uno dei temi più caldi in casa biancoceleste.

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QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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